На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вики из Чебоксар

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У девочки сложный порок сердца с транспозицией магистральных сосудов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Героине нашего следующего материала всего восемь лет, но за ее плечами уже несколько тяжелых операций на сердце. Вика из Чебоксар очень хочет жить обычной детской жизнью — лепить любимых персонажей, играть с сестрой и мечтать о будущем. Но сейчас болезнь снова дает о себе знать — девочке становится трудно даже просто дышать. Необходима еще одна операция — замена сердечного клапана. Мы с вами, зрителями Пятого канала, можем помочь Вике справиться и подарить ей шанс на нормальную жизнь. QR-код и короткий номер для СМС — уже на экране.

— Здесь большие Стичи, здесь средние Стичи.

Этих инопланетных персонажей у Вики десятки! Многих она слепила сама. Для каждого придумала имена и характеры.

Главный цвет ее мира — синий. Игрушки, пластилин, коробка с поделками. Даже блины, которые Вика любит готовить сама, она делает небесными, добавляя туда краситель. Почему — никто не знает. Просто выбрала его когда-то. Но у этого цвета есть другая история. И началась она в роддоме.

«Я помню, что врач вышел первый раз и сказал: ваш ребенок никогда не будет розовым! Он всегда будет синим. Эти слова я навсегда запомнил», — рассказал отец Виктории Бурмистровой Валерий Бурмистров.

У Вики очень сложный порок сердца: с дефектом перегородки между желудочками. Клапан работает неправильно.

«Поменялись местами два магистральных сосуда — аорта и легочная артерия. Это называется транспозиция магистральных сосудов. У нее хоть сколько-то насыщенная кислородом кровь шла в легкие, переполняя их, а к тканям поступала суперобедненная кровь», — сказала врач-педиатр Марина Шеина.

В два месяца в Казани Вике сделали первую операцию.

«Ее мне не отдавали. Она была все время в реанимации. Я приходила навещать ее один раз в день», — рассказала мама Виктории Бурмистровой Анастасия Бурмистрова.

Это были сложные, критические для всей семьи дни. Еще через полгода малышку прооперировали по сложной методике. Хирурги попытались исправить строение сердца и поставили искусственную трубку.

«Она стала реально розовой. У нее кислород стал в крови 99», — рассказал Валерий Бурмистров.

До операции Вика почти не ела, родители кормили дочь шприцем каждые три часа. После операции появился аппетит, девочка стала набирать вес. В три года кардиохирурги вновь сделали операцию. В семье вздохнули с облегчением: девочка стала обычным ребенком — рисовала, лепила, бегала и даже пошла в школу!

«Знаете, сердце мое как педиатра радовалось, как растет и развивается девочка!» — сказала Марина Шеина.

Но сердце растет вместе с ребенком. Сейчас Вика стала задыхаться при малейшем подъеме. Часто идет кровь из носа. Обследование показало: клапан нужно менять. Растет давление в легких. Если не сделать операцию сейчас — Вика просто задохнется. Стоимость — 11 миллионов рублей! Большую часть этой суммы семья уже собрала. Необходимо еще три миллиона!

«Для любой семьи — это очень большие деньги! Это нереально копить», — попросил Валерий Бурмистров.

Рядом с Викой ее сестра Дана. Девочки очень дружны. Они вместе строят планы.

«Она меня поддерживает в трудные моменты. Она обо мне заботится очень много», — рассказала Дана Бурмистрова.

Свои мечты девочки делят на двоих! Они мечтают увидеть море, побывать в Диснейленде. Но сделать так, чтобы Викино сердце выдержало эту дорогу к мечте, можем только мы с вами, зрителями Пятого канала. Без нашего с вами участия сердце девочки не сможет биться.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте не останемся в стороне и сейчас. Помочь Вике просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой, которую вы готовы пожертвовать, на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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