Новый год все ближе: сколько будет длиться последняя рабочая неделя в 2026-м

Последняя рабочая неделя 2026 года в производственном календаре длится три дня

Последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой: согласно производственному календарю, трудиться предстоит только с 28 по 30 декабря. Всего в завершающую неделю декабря окажется четыре дня, из которых рабочими будут только три.

Выходным 31 декабря стало из-за переноса: его назначили на место воскресенья, 4 января 2027 года. Годом позже ситуация повторится: в 2027-м 31 декабря тоже будет выходным, однако последняя рабочая неделя окажется длиннее — с 27 по 30 декабря, то есть четыре дня.

Кроме того, в 2027-м понедельник после Пасхи будет выходным благодаря майским праздникам. Совпали два события: Праздник весны и труда и Пасха. На субботу выпадает 1 мая, а в воскресенье, 2 мая, отмечается Пасха. По Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день — в 2027 году это будет 3 мая.

Такое совпадение — редкость. В последний раз Пасха отмечалась 2 мая в 2021 году. Дата праздника не закреплена, она вычисляется по лунному календарю и варьируется от начала апреля до начала мая.

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