«Я хорошо помню нищету»: Лолита рассказала об отношении к деньгам

Знаменитость не скупает все брендовые вещи, как многие ее коллеги по шоу-бизнесу.

Певица Лолита Милявская до сих пор помнит нищету, в которой она росла. Об этом звезда рассказала в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

Трудные времена исполнительницы хита «На Титанике» уже позади. Сейчас же она, по собственному признанию, уже может и не работать, но не хочет этого делать, потому что прекрасно помнит тот период в своей жизни. По ее словам, студенческие годы и начало карьеры выдались крайне тяжелыми.

«Я не могу сказать, что у меня есть страх вернуться в нищету, но та нищета, несомненно, научила меня не тратить деньги на всякую ерунду», — сказала Лолита.

Знаменитость утверждает, что совершенно спокойно обходится без брендовых вещей. Она рада, что может позволить себе достойно содержать семью и себя.

«Я покупаю качественные вещи и не стремлюсь их менять», — отметила певица.

Например, звезда рассказала, что у нее есть машина 2006 года. Многие знакомые давно ей твердят: «Купи уже новую». Но она отказывается, потому что пока в этом нет сильной необходимости.

«Есть траты нужные и не нужны, но иногда баловать себя все же нужно», — подытожила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита Милявская хочет стать бабушкой.

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