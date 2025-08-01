«Выйти с колясочкой»: Лолита Милявская о желании стать бабушкой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 630 0

Лолита Милявская хочет быть обеспечивающей внуков родственницей

Фото, видео: подкаст «НеДудь» на «Новом Радио»; 5-tv.ru

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Звезда не против проявления нежности по отношению к детям.

Певица Лолита Милявская предпочла бы стать такой бабушкой, которая обеспечивает воспитание малыша. Об этом она рассказала в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио», кадры которого попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Я из тех бабушек, которые будут по-прежнему зарабатывать на няню, потом на обучение. Конечно, да, посюсюкать. Но это не про сон по ночам, это заработок на тех, кто будет не спать по ночам», — искренне призналась знаменитость.

При этом звезда отметила, что не против провести время с ребенком. Например, Лолита хотела бы погулять с младенцем.

«Выйти с колясочкой — почему нет?» — заключила она.

Лолита была замужем пять раз. В союзе с шоуменом Александром Цекало певица родила дочь Еву. Однако до сих пор неясно, кто на самом деле биологический отец девочки. Долгое время наследница исполнительницы жила с бабушкой в Киеве. Известно, что Ева родилась с синдромом Аспергера. Это заболевание вызывает непривычные действия в поведении, сложности в общении с окружающими.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Лолиты Милявской оставляли похабные надписи в подъезде звезды.

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