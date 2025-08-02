Заблудился во время погружения: дайвер выживал пять суток в подводной пещере в Китае

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

Дайвер выживал пять суток в подводной пещере в Китае

дайвер заблудился во время погружения и провел пять дней в подводной пещере

Фото: www.globallookpress.com/Jordi Chias

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина нашел воздушный карман, где можно было дышать. Все это время он питался рыбой и почти не спал.

В Китае дайвер-любитель по фамилии Ван чудом остался жив после того, заблудился во время погружения как провел пять суток в затопленной пещере, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 19 июля неподалеку от городка Фужун в Сянси, провинция Хунань. Через пять минут после погружения в реку он исчез из поля зрения своего напарника, после чего началась поисково-спасательная операция.

Глубина реки в этом месте достигает нескольких десятков метров, а вход в сложную систему подводных пещер находится на глубине около девяти метров.

Спасатели никак не могли найти дайвера. Переломный момент произошел во время очередного погружения, когда они уже плыли к выходу из пещеры. Ван увидел, как аквалангисты проплывали мимо, не заметив его. Когда они начали отдаляться, он выплыл из воздушного кармана и посигналил им фонариком.

В пещере Ван ориентировался в полной темноте, питался сырой рыбой и почти не спал. Несмотря на экстремальные условия, он выбрался самостоятельно и даже дошел до машины скорой помощи без носилок.

История вызвала волну обсуждений в китайском интернете. Пользователи называют произошедшее «настоящим чудом» и восхищаются выдержкой дайвера, который сумел выжить в абсолютно экстремальных условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Белоусов вручил «Золотые Звезды» отличившимся в ходе СВО военнослужащим
11:30
Российские дроны уничтожили танк и бронетранспортер ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:10
Заблудился во время погружения: дайвер выживал пять суток в подводной пещере в Китае
10:49
«Мне по кайфу»: певица Анна Асти увлекается закрутками
10:32
Собянин: в этом году Москву украсят 53 миллиона цветов
10:16
«Я хорошо помню нищету»: Лолита рассказала об отношении к деньгам

Сейчас читают

В Москве начались праздничные мероприятия в честь 95-летия образования ВДВ
Психолог объяснила, почему Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс