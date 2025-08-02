Заблудился во время погружения: дайвер выживал пять суток в подводной пещере в Китае

Мужчина нашел воздушный карман, где можно было дышать. Все это время он питался рыбой и почти не спал.

В Китае дайвер-любитель по фамилии Ван чудом остался жив после того, заблудился во время погружения как провел пять суток в затопленной пещере, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 19 июля неподалеку от городка Фужун в Сянси, провинция Хунань. Через пять минут после погружения в реку он исчез из поля зрения своего напарника, после чего началась поисково-спасательная операция.

Глубина реки в этом месте достигает нескольких десятков метров, а вход в сложную систему подводных пещер находится на глубине около девяти метров.

Спасатели никак не могли найти дайвера. Переломный момент произошел во время очередного погружения, когда они уже плыли к выходу из пещеры. Ван увидел, как аквалангисты проплывали мимо, не заметив его. Когда они начали отдаляться, он выплыл из воздушного кармана и посигналил им фонариком.

В пещере Ван ориентировался в полной темноте, питался сырой рыбой и почти не спал. Несмотря на экстремальные условия, он выбрался самостоятельно и даже дошел до машины скорой помощи без носилок.

История вызвала волну обсуждений в китайском интернете. Пользователи называют произошедшее «настоящим чудом» и восхищаются выдержкой дайвера, который сумел выжить в абсолютно экстремальных условиях.

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