Индийские нефтяные компании продолжают закупать нефть у России вопреки санкциям

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Несмотря на угрозы США, государственные нефтеперерабатывающие заводы сохраняют сделки с поставщиками.

Mint: нефтяные компании Индии ведут переговоры о закупках нефти из России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Индийские нефтяные компании продолжают закупать нефть у российских поставщиков, несмотря на санкции Европейского союза и заявления президента США Дональда Трампа, который призывает Нью-Дели прекратить поставки. Об этом сообщает газета Mint.

По данным источников, в последние дни несколько партий российской нефти были приобретены государственными НПЗ Индии с существенными скидками.

«Компании по сбыту нефти в настоящее время ведут переговоры о поставках из РФ. Решения замедлять или останавливать их нет. Решения о прекращении импорта из России нет», — сказано в публикации.

В то же время Reuters сообщило о временной приостановке закупок российской нефти индийскими государственными НПЗ. Однако официальные представители Индии эту информацию опровергают. Они заявляют, что решения о закупках принимаются на основе экономической целесообразности, учитывая цены, качество сырья, логистику и запасы нефти.

Министерство промышленности и торговли Индии подчеркнуло, что страна намерена защищать свои национальные интересы и поддерживать бизнес в сложившейся ситуации.

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