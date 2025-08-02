Вице-президент США Вэнс признался в одержимости темой НЛО

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Политик намерен изучить это аномальное явление во время ближайших парламентских каникул.

Вэнс рассказал о своей одержимости темой НЛО

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza - UNF News via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вице-президент США Джей Ди Вэнс откровенно сообщил о своей одержимости темой неопознанных летающих объектов (НЛО). В интервью подкасту Ruthless Podcast он признался, что проявляет большой интерес к этому аномальному явлению и намерен подробно изучить его во время ближайших парламентских каникул.

«Я одержим всей этой темой НЛО. Что происходит на самом деле? Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь (в администрации президента США. — Прим. ред.) и были очень заняты», — сказал он.

Американские СМИ отметили, что рассказ Вэнса сопровождался улыбкой. Возможно, он просто пошутил.

Издание Politico сообщало, что Федеральное бюро расследований США в рамках масштабной чистки персонала, инициированной президентом Дональдом Трампом, может сократить сотрудников, занимающихся вопросами НЛО.

Кроме того, расследование, проведенное по инициативе Конгресса США, установило, что ранее Пентагон сам распространял дезинформацию об НЛО для сокрытия военных программ. Это вызывает дополнительный интерес к теме и усиливает внимание к заявлениям политиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
14:57
Вице-президент США Вэнс признался в одержимости темой НЛО
14:49
Армения в третий раз подряд проведет совместные военные учения с США
14:46
Умер актер из фильма «Вторжение» Виктор Бутов
14:39
Подаренный Путину северный олененок вырос и окреп
14:20
Суд признал ничтожным договор о правах Разина на песни «Ласкового мая»

Сейчас читают

«Никто, кроме нас»: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Семейная пара из Петербурга сожгла тело новорожденного ребенка в бочке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс