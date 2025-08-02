Уникальный случай в НИИ имени Склифосовского: пуля дошла до почки пациента по венам

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

В НИИ имени Склифосовского вынули пулю, которая дошла до почки пациента по венам

Уникальный случай в Склифе: пуля дошла до почки по венам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Врачи извлекли ее за рекордные шесть минут.

Во Флагманский центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского вертолетом доставили мужчину с огнестрельным ранением в области ключицы. После срочного обследования врачи выявили поистине исключительный клинический случай. Пуля переместилась из области шеи по верхней и нижней полым венам к почке пациента.

Случай небывалый — такое впервые зафиксировано в истории работы института. Ситуация требовала немедленного вмешательства, чтобы избежать потери почки, что представляло угрозу для жизни пациента.

Команда сосудистых и рентген-эндоваскулярных хирургов в экстренном порядке начала операцию. Специалисты аккуратно выделили сосуды, пережали почечную вену и артерию, а затем извлекли пулю за рекордные шесть минут. 

Благодаря высокой слаженности в работе врачей и уникальному подходу, операция завершилась успешно. Жизнь пациента спасена, функции почки полностью сохранены, и мужчина уже выписан из клиники.

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