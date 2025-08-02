«Вцепился и не отпускал»: осьминог напал на ребенка в океанариуме в Техасе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Осьминог напал на ребенка в океанариуме в Техасе

Осьминог напал на ребенка в океанариуме в Техасе

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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В результате инцидента мальчик пострадал.

В Техасе осьминог напал на шестилетнего мальчика в океанариуме. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Шестилетний мальчик пострадал, когда осьминог вцепился ему в руку и не отпускал после того, как мальчик потянулся к контактному зоопарку в аквариуме Сан-Антонио», — сказано в материале.

Снять осьминога с ребенка удалось только с помощью трех человек. Последствия инцидента — многочисленные отметины от присосок животного на руке. Сотрудники океанариума пообещали родителям, что через две недели от синяков не останется и следа, а здоровью они никоим образом не угрожают.

К куда более страшным последствиям привел случай в зоопарке в австралийском штате Квинсленд. Там лев набросился на посетительницу. Вцепился в руку. Спасти конечность не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в иерусалимском зоопарке леопард перекусил горло сотруднику. Трагедия произошла во время плановой подготовки к закрытой экскурсии. Хищник сумел покинуть вольер и напал на работника.

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