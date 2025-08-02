Умер младший брат Мухаммеда Али боксер Рахаман Али

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Ему было 82 года.

Скончался младший брат Мухаммеда Али — Рахаман Али ушёл из жизни на 83-м году

Фото: legion-media.com

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Американский боксер и актер Рахаман Али скончался на 83-м году жизни. Об утрате сообщила дочь спортсмена в соцсетях.

«Его доброта трогала всех, кто его знал», — написала женщина.

Отмечается, что последние годы 82-летний актер страдал от болезни Паркинсона, а в конце июля его состояние резко ухудшилось.

Известно, что Рахаман Али был младшим братом легендарного боксера Мухаммеда Али.

Фото: legion-media.com

Рахаман Али (полное имя — Рудольф Арнетт Клей. — Прим. ред.) родился 18 июля 1943 года и был на полтора года младше своего брата. Он пошел по его стопам и также занялся боксом, начав карьеру в любительской лиге.

Переход в профессиональный спорт состоялся в 1964 году, после того как Мухаммед Али стал чемпионом мира. На ринге Рахаман провел 18 поединков, одержал 14 побед (в том числе семь — нокаутом), потерпел три поражения, один бой завершился вничью. После серии неудачных боев он завершил карьеру.

Вместе с братом Рахаман Али снялся в картине «Величайший», посвященной жизни легендарного боксера.

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