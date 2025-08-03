«Должны остаться»: мэрия Еревана оправдала трату $7 млн на концерт Дженнифер Лопес

Масштабное мероприятие состоится 3 августа.

На концерт американской певицы Дженнифер Лопес в Армении правительство республики выделило семь миллионов долларов. Заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян заявил, что затраты должны окупиться. Его слова приводит News.am.

«Почему важна эта цифра? Потому что наши гости (по меньшей мере подавляющее большинство) для участия в мероприятии должны остаться в Ереване, что само по себе означает расходы. А если усреднить затраты среднего туриста, каждый гость оставит в нашей экономике не менее 500 долларов», — рассказал чиновник.

По подсчетам Памбухчяна, концерт принесет Армении как минимум 7,5 миллионов долларов. Как тому же, как подчеркнул заместитель мэра, мероприятие положительно повлияет на репутацию Армении и сделает страну более узнаваемой.

Дженнифер Лопес была приглашена правительством Армении вместо рэпера Снуп Дога, чей концерт должен был пройти еще в 2023 году. Мероприятие тогда не прошло из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Для проведения того концерта правительство выделило около 5,8 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 56-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фотографию без макияжа и фильтров.

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