Пару, сжегшую месячного ребенка в бочке, арестовали до 30 сентября

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 42 0

Мать родила ребенка в домашних условиях, сожитель помог скрыть его смерть.

Фото, видео: Объединенная пресс-служба судов г. Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

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Пару, которая сожгла младенца в бочке, арестовали до 30 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Московского районного суда по региону. Кадры с заседания попали в распоряжение 5-tv.ru.

В отношении сожителей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Женщина вину частично признала. Мужчина свое отношение к преступлению отрицает.

По предварительным данным, ребенок родился в июне, а через месяц он скончался. Однако родители не сообщили о его смерти, а попытались ее скрыть.

За несколько дней до случившегося женщина и ее сожители рассказали своему приятелю во время распития алкогольных напитков, что она родила младенца в домашнем туалете. Женщина вытерла новорожденного влажными салфетками и самостоятельно оторвала пуповину.

Но через некоторое время ребенок скончался. Сожители решили избавиться от тела — завернули в покрывало и закопали на участке. Вскоре «могилу» нашли собаки. Тогда было принято решение сжечь младенца в бочке. Пепел злоумышленники развеяли по территории своих владений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судьбу «Смолинского маньяка» решит психиатрическая экспертиза. Мужчина держал 14 лет девушку в заточении.

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