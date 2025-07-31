Психбольница вместо тюрьмы: судьбу «Смолинского маньяка» решит комиссия

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Маньяку Ческидову вновь назначат психэкспертизу

Челябинский маньяк Ческидов

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Sidorov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Челябинске решается вопрос о дальнейшем лечении мужчины, который 14 лет держал девушку в заточении.

«Смолинскому маньяку» Владимиру Ческидову предстоит новая психиатрическая экспертиза. Об этом пишет URA.RU. Именно она определит, останется ли он в специализированном медучреждении или его дело получит дальнейшее развитие.

История Ческидова в 2023 году потрясла всю страну — выяснилось, что мужчина в течение 14 лет удерживал в плену молодую женщину, подвергая ее регулярному насилию.

Несмотря на тяжесть преступлений суд не отправил мужчину в колонию. Ему назначили принудительное лечение в психиатрическом диспансере, где он находится уже пять месяцев.

Сейчас, спустя месяцы, вопрос о продлении сроков лечения или пересмотре меры остается открытым. Новая экспертиза может сыграть ключевую роль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд отказал «битцевскому маньяку» в переводе в колонию ближе к Москве.

Пичушкин, отбывающий пожизненное наказание за серию жестоких убийств, настаивал на переводе, аргументируя свою просьбу ухудшающимся состоянием здоровья и тяжелыми климатическими условиями региона, где он сейчас содержится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Психбольница вместо тюрьмы: судьбу «Смолинского маньяка» решит комиссия
12:43
Челябинский миллиардер выкупил права на альбом Гуфа за 95 млн рублей
12:27
На выставке в Манеже представят инновации столичной промышленности
12:11
Наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта
11:55
Гонка на выносливость: в Ленобласти прошел GARAGE FEST Игора Драйв 2025
11:38
Ключевская сопка выбросила пепел на высоту 6 км

Сейчас читают

«Па-пара-па-пам-пам»: Эдите Пьехе — 88 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс