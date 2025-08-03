На Западе Трампу предложили согласиться на условия России по Украине

По мнению британского журналиста, без выполнения требований РФ достижение мира невозможно.

Президенту США Дональду Трампу придется учитывать условия, выдвинутые Россией, если он действительно намерен добиться прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил британский обозреватель Уоррен Торнтон.

По его словам, без выполнения всех требований, которые Москва неоднократно озвучивала за последние годы, о мире не может быть и речи. Торнтон подчеркнул, что визит специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву говорит о попытке Вашингтона найти выход из кризиса, однако без диалога на условиях России этого сделать не удастся.

«Позвольте мне избавить вас от лишних хлопот. Вы не достигнете прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые русские выдвигали в течение последних лет. Вы проиграли и пытаетесь диктовать условия, а так дело не пойдет», — отметил он в соцсети X.

Журналист добавил, что западные санкции против России не достигли своих целей и оказались неэффективными. По его мнению, у США остался только один путь — согласиться на компромисс.

«Дайте русским то, чего они хотят. У вас остался только один вариант», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Конгрессе США усиливается давление на администрацию Джо Байдена с требованием прекратить финансирование Украины.

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