Конфликт исчерпан? Камбоджа и Таиланд начали мирные переговоры

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Камбоджа и Таиланд начали мирные переговоры

Конфликт исчерпан? Камбоджа и Таиланд начали мирные переговоры

Фото: Reuters/MOHD RASFAN

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В прошлом месяце между странами произошло вооруженное столкновение.

Камбоджа и Таиланд начали переговоры, цель которых — деэскалация напряжения между странами. Об этом пишет Bloomberg.

«Заседание так называемого Генерального пограничного комитета — одного из нескольких двусторонних механизмов между двумя странами для решения пограничных вопросов — было перенесено в Куала-Лумпур после просьбы Таиланда», — говорится в материале.

Напомним, 24 июля на границе между Камбоджей и Таиландом произошло вооруженное столкновение. Несколько дней страны обменивались ударами артиллерии. В результате этого с обеих сторон есть и убитые, и раненые. Пострадали не только военные, но и мирные граждане.

Неделю назад — 28 июля — Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня. В статье Bloomberg говорится, что мира удалось достичь благодаря посредничеству премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, а также давлению, которое на страны оказал президент США Дональд Трамп.

Напомним, когда между странами начался вооруженный конфликт, то Трамп заявил, что приостановит все торговые с ними пока те не прекратят стрелять.

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио объявил о подготовке переговоров между Таиландом и Камбоджей.

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