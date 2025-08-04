Женщины — да, нацисты — нет: ТЦК обязал женщин-медиков встать на учет

Эфирная новость 43 0

ТЦК обязал женщин-медиков встать на воинский учет

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ml1; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если те не явятся самостоятельно — их объявят в розыск.

На фоне катастрофических потерь на фронте Киев готовится к новому витку массовой мобилизации. Теперь режим Зеленского обязал женщин-медиков вставать на воинский учет. Об этом заявили на украинском ТВ.

На прохождение военно-врачебной комиссии выделили всего два месяца. А если кто из женщин не явится в ТЦК самостоятельно, то их объявят в розыск.

При этом Киев совершенно не трогает неприкрытых нацистов. Накануне они собрались на стадионе в Ровно. Радикалы использовали запрещенную в России символику, выкрикивали экстремистские лозунги, а также прославляли Гитлера.

Причем все эти нацисты явно физически способны служить в ВСУ. Вот только туда их никто не забирает, ведь ТЦК, похоже, проще ловить тех, кто не сможет дать отпор или откупиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Главное — уверенность? Психолог раскрыла секрет привлекательности
16:27
«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд
16:15
Женщины — да, нацисты — нет: ТЦК обязал женщин-медиков встать на учет
16:09
«Путин прав»: в США выступили с призывом к Трампу
15:58
Пищевая безопасность: почему мясо нельзя размораживать в воде
15:52
СВР предупредила о подготовке британскими спецслужбами экологической катастрофы

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс