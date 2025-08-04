Женщины — да, нацисты — нет: ТЦК обязал женщин-медиков встать на учет
ТЦК обязал женщин-медиков встать на воинский учет
Фото, видео: www.globallookpress.com/Ml1; 5-tv.ru
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Если те не явятся самостоятельно — их объявят в розыск.
На фоне катастрофических потерь на фронте Киев готовится к новому витку массовой мобилизации. Теперь режим Зеленского обязал женщин-медиков вставать на воинский учет. Об этом заявили на украинском ТВ.
На прохождение военно-врачебной комиссии выделили всего два месяца. А если кто из женщин не явится в ТЦК самостоятельно, то их объявят в розыск.
При этом Киев совершенно не трогает неприкрытых нацистов. Накануне они собрались на стадионе в Ровно. Радикалы использовали запрещенную в России символику, выкрикивали экстремистские лозунги, а также прославляли Гитлера.
Причем все эти нацисты явно физически способны служить в ВСУ. Вот только туда их никто не забирает, ведь ТЦК, похоже, проще ловить тех, кто не сможет дать отпор или откупиться.
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