Болсонару перевели под домашний арест по решению Верховного суда Бразилии

Экс-президенту запретили принимать посетителей, за исключением адвокатов и лиц, уполномоченных судом.

Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перевели под домашний арест за нарушение установленных прежде судебных ограничений. Вопреки им политик пользовался соцсетями. Соответствующее решение принял судья Верховного федерального суда (Supremo Tribunal Federal, STF) страны Алешандри ди Мораис. О постановлении об изменении меры пресечения сообщается на портале G1.

«Мораис в этот понедельник вынес постановление о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару. Мораис объяснил, что он не выполнил предписанные ему обеспечительные меры, разместив контент в социальных сетях своих детей», — сказано в материале

Несмотря на происходящее, Болсонару все еще называет себя кандидатом в президенты Бразилии и намерен продолжать борьбу за пост. При этом по решению суда он не может принимать гостей, допуск имеют только адвокаты и близкие родственники. На ноге бывшего главы государства — электронный браслет, все мобильные устройства в его доме вскоре будут изъяты.

Что касается решения судьи, указанные в нем соцсети детей, уже взрослых людей и его союзников — это аккаунты трех сыновей-сенаторов Болсонару. На их страницах появились посты, в которых Мораис усмотрел «явное поощрение и подстрекательство к нападкам на Верховный федеральный суд и явную поддержку иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему».

Кроме того, в Рио-де-Жанейро недавно прошел митинг сторонников экс-президента. В ходе акции сын политика Флавиу, связал отца с толпой по громкой связи. А потом, как было сказано выше, в сети и появился ролик, на котором Болсонару агитирует протестующих действовать ради свободы. В связи с этим судья решил ужесточить меру пресечения — чтобы не допустить «повторения преступлений».

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