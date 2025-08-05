Экс-министра строительства Забайкалья задержали за хищение средств

Бывший чиновник задержан в Забайкалье за хищение средств на ремонт детсадов.

Экс-министр строительства региона в последнее время руководил некоммерческой организацией с госучастием. Два года назад его компания получила из бюджета 250 миллионов рублей на восстановление соцобъектов. Часть работ выполнена не была, но подозреваемый этот факт скрыл, за что и получил более 30 миллионов рублей.

Заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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