Экс-министра строительства Забайкалья задержали за хищение средств

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Он скрыл факт невыполнения части работ по восстановлению соцобъектов, за что получил 30 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Бывший чиновник задержан в Забайкалье за хищение средств на ремонт детсадов.

Экс-министр строительства региона в последнее время руководил некоммерческой организацией с госучастием. Два года назад его компания получила из бюджета 250 миллионов рублей на восстановление соцобъектов. Часть работ выполнена не была, но подозреваемый этот факт скрыл, за что и получил более 30 миллионов рублей.

Заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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