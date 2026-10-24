«У них очень хорошие отношения»: Зеленский недоволен дружбой Путина и Трампа

Зеленский недоволен дружбой Путина и Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп поддерживают теплые отношения друг с другом.

«Я не знаю, правильно это или нет, ведь это его личное решение — дружить с Путиным или нет. Я думаю, что у них очень хорошие отношения», — рассказал глава киевского режима в интервью ABC.

Вместе с тем он не смог внятно пояснить, что именно испортило его отношения с лидером США. Помимо этого, Зеленский отметил, что не чувствует себя преданным со стороны США, однако выразил сожаление из-за нехватки американской поддержки.

«Я чувствую то, что чувствую. Это не поддержка», — добавил глава киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как американские переговорщики Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского. в несостоятельности его заявлений. Как писали New York Times, они сделали главе киевского режима замечание из-за его резких ответов на критику Трампа, пояснив, что это разозлило лидера США. Зеленский в свою очередь на все возражал и даже отрицал, что произносил подобные слова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.