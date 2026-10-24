Школьник помог предотвратить нападение на одноклассников в Липецке

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Василиса Власова
Василиса Власова 44 0

Злоумышленник отправлял ему фото ножа-бабочки у спины одноклассника с преступными намерениями.

Подросток предотвратил нападение на учеников в Липецке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Подросток предотвратил нападение приятеля на учеников в Липецке

Школьник из Липецка, которому стало известно о планах приятеля напасть на одноклассников, поставил в известность своего классного руководителя. Благодаря этому удалось не допустить трагедии. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации РИА Новости.

Несовершеннолетний злоумышленник сообщил другу о попытках причинить себе вред и о намерении напасть на школьников. Выяснилось, что он годами интересовался запрещенной террористической организацией и соответственным контентом — эту информацию подтвердило следствие.

Школьник отговаривал друга от преступления и убеждал обратиться к психологу. Но после отправленного фото ножа-бабочки у спины одноклассника и признания, что тот хотел бы вонзить холодное оружие в несовершеннолетнего, он понял: знакомый способен на тяжкое преступление. Переписку школьник показал матери и классному руководителю, с которым у него были доверительные отношения.

«Молодому человеку потребовались смелость и ответственность, чтобы поставить безопасность окружающих выше страха испортить отношения с другом. Он для себя понял, что сообщить взрослым об опасной угрозе — не предательство, а возможность спасти человеческие жизни», — рассказали в ведомстве.

Планировавший преступление школьник сейчас находится под стражей и ожидает судебного разбирательства. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации и приготовление к теракту. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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