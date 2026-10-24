Бананы могут исчезнуть с прилавков: ученые ищут замену популярному сорту

The Guardian: бананы сорта Кавендиш оказались под угрозой исчезновения

Один из самых популярных в мире фруктов оказался под угрозой из-за сочетания климатического кризиса и новых заболеваний. Исследователи пытаются создать замену банану Кавендиш, который сегодня доминирует на рынке, пишет The Guardian.

Ежегодно в мире выращивают около 139 миллионов тонн бананов. Несмотря на существование более 1000 сортов, именно Кавендиш оказался основным коммерческим вариантом. Ранее этот сорт сменил Гро Мишель, который в 1950-х годах пострадал от панамской болезни.

Теперь Кавендишу угрожает в том числе тропическая раса четыре, или TR4. По словам специалиста по геномике сельскохозяйственных культур Хосе Де Веги, заболевание распространилось из Юго-Восточной Азии в Австралию, Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

Особую тревогу вызывает ситуация в Эквадоре. В декабре 2025 года там зафиксировали сообщение о болезни. Эта страна является крупнейшим в мире экспортером бананов, поэтому распространение TR4 может затронуть мировые цепочки поставок и продовольственную безопасность людей в тропических регионах.

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