Подстанция загорелась после атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области

В результате массированной воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область загорелась подстанция. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в хуторе Верхнеталовка. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован, пострадавших нет.

Слюсарь поделился, что в ходе отражения массированной атаки БПЛА на территории региона были уничтожены беспилотники в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Кроме того, в станице Тацинская после атаки загорелся навес во дворе частного дома, но пожар также оперативно ликвидировали.

За последние сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских БПЛА — 13 над Брянской областью, 7 над Ростовской и еще несколько над Калужской и Смоленской областями.

Это уже не первая подобная атака на Ростовскую область: на прошлой неделе удары дронов привели к гибели одного человека и повреждению множества жилых домов в различных районах региона. Власти продолжают принимать меры по укреплению обороны и ликвидации возможных последствий.

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