Патрушев: Россия высоко оценивает содействие ООН странам без выхода к морю

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 31 0

Зампредседателя Правительства РФ выступил на пленарном заседании Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Патрушев: Россия высоко оценивает содействие ООН странам без выхода к морю

Фото: пресс-служба вице-премьера Д.Патрушева

Вице-премьер Дмитрий Патрушев указал на подходы, предлагаемые Россией для преодоления трудностей, с которыми приходится сталкиваться государствам, не имеющим выхода к морю.

«Эта Конференция является ключевой площадкой для выработки механизмов решения проблем развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Российская Федерация высоко оценивает усилия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия странам, не имеющим выхода к морю. Со своей стороны подтверждаем приверженность развитию международных отношений в духе партнерства. При участии ООН готовы делиться опытом в преодолении трудностей, связанных с обеспечением равных торгово-экономических условий для всех стран», — сказал Дмитрий Патрушев.

Патрушев отметил ряд ключевых проблем таких стран. Это, в том числе, логистика, обеспечение продовольственной безопасности и обеспечение водными ресурсами.

Вице-премьер подчеркнул, что решение логистических вопросов возможно, например, за счет построения устойчивых логистических цепочек. Россия обладает значительным транзитным потенциалом и последовательно выступает за активное международное сотрудничество по вопросам развития транспортных коридоров.

Главным коридором России является «Восток-Запад», который обеспечивает бесшовную связь портов у Тихого океана с Китаем, Монголией, государствами Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, а также с Балтийским и Черным морями. На ключевых железнодорожных магистралях Сибири и Дальнего Востока реализуются мероприятия по увеличению пропускной способности.

Также развивается международный транспортный коридор «Север-Юг», который связывает Россию со странами Центральной и Южной Азии, Персидского залива и Восточной Африки. То есть он затрагивает целый ряд стран, не имеющих выхода к морю. Транспортный коридор уже активно работает.

Дмитрий Патрушев отметил, что ответом на вызов, связанный с продовольственной безопасностью должно стать снятие барьеров в международной торговле аграрной продукцией. Россия — один из ключевых экспортеров продовольствия, в том числе зерна, растительных масел и рыбы. Вице-премьер подчеркнул готовность нашей страны наращивать поставки продуктов питания на глобальный рынок, делиться с партнерами опытом использования передовых технологий в аграрной сфере и помогать с подготовкой профессиональных специалистов.

Дмитрий Патрушев сообщил, что наша страна уделяет особое внимание состоянию водных объектов, их рациональному использованию. Россия обладает эффективной системой управления водохозяйственным комплексом, а бассейны 70 рек являются трансграничными. Работа по ним координируется в рамках межправительственных соглашений. В том числе осуществляется совместный мониторинг их состояния, согласовываются режимы использования водных ресурсов, проводятся научные исследования.

В рамках пленарного заседания Заместитель Председателя Правительства России также рассказал о том, как наша страна выстраивает диалог в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

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