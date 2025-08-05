Замминистра обороны РФ и посол Индии подтвердили настрой на сотрудничество

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 21 0

В Москве стороны обсудили пути укрепления военного партнерства и договорились продолжить совместную работу по ключевым направлениям.

Замминистра обороны РФ и посол Индии подтвердили настрой на сотрудничество

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министерство обороны России подтвердило готовность к дальнейшему развитию взаимодействия с Индией в военной сфере, рассматривая ее как особо привилегированного стратегического партнера. Об этом сообщил замглавы ведомства генерал-полковник Александр Фомин в ходе встречи с послом Индии в РФ Винаем Кумаром.

«Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление профильного сотрудничества в духе особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве также отметили, что переговоры прошли в традиционно теплой и дружественной обстановке, характерной для российско-индийских отношений.

Ранее, писал 5-tv.ru, Индия ответила на критику США за импорт нефти из России. Представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что Соединенные Штаты и сами импортируют из России гексафторид урана для своей атомной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты. По его словам, в отличие от Индии, эта торговля не является жизненно важной необходимостью для Вашингтона.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
80.05
0.38 92.51
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
МИД РФ осудил решение суда Боснии и Герцеговины по делу Милорада Додика
20:19
Зачистка политической арены: почему молдавским властям так мешает Евгения Гуцул
20:06
Замминистра обороны РФ и посол Индии подтвердили настрой на сотрудничество
19:52
Дно пробито: в Верховной Раде обсуждают военную подготовку в детских садах
19:38
Надолго не хватит: запасы американского оружия для Украины не бесконечны
19:26
Боевиков ВСУ приговорили к 15 и 16 годам заключения за нападение на Курскую область

Сейчас читают

«Движение — жизнь»: опасно ли смещение Камчатки на 2 метра для местных жителей
Чего боюсь потерять? Психолог рассказал, как справиться с ревностью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс