Трамп хочет вывести США из украинского конфликта
Всю ответственность за него, по традиции, президент США возложил на Джо Байдена.
Фото, видео: Reuters/Kent Nishimura; 5-tv.ru
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Судя по всему, Белый дом сейчас ждет исхода переговоров в Москве и даже старается не обострять ситуацию. Трамп заявил, что решение по антироссийским санкциям будут принимать только после визита Уиткоффа. А заодно запланировал выступить с заявлением в Овальном кабинете уже сегодня вечером.
Интересно, что и риторика Трампа резко изменилась. В беседе с журналистами глава Белого дома будто забыл о своих недавних угрозах в адрес России. А заодно вновь начал говорить о том, что хочет вывести США из украинского конфликта. И как всегда, в своей типичной манере, возложил всю ответственность за него на своего предшественника Джо Байдена.
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