Скоро в школу: утверждены новые стандарты на форму и ранцы для учеников

Все ГОСТы пока носят рекомендательный характер.

Утвердили новые стандарты на форму и ранцы. Среди основных критериев — комфорт, воздухопроницаемость и износостойкость материалов, из которых сшита форма. Рекомендации для производителей — всего лишь советы. Однако у продавцов появился еще один предлог, чтобы переписать ценники. Во сколько обойдутся сборы ребенка в школу — узнал корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Строгий деловой стиль, безопасная фурнитура, дышащий материал.

«Это универсальный набор деловой такой формы. Который, собственно говоря, не будут сильно дороже, чем-то, что покупают сейчас для того, чтобы детей водить в школу. То есть, в любом случае, это экологические какие-то ткани. Это будет унифицировано по цветам, по моделям, по функционалу», — рассказал независимый эксперт товаров народного потребления Александр Афиногенов.

Вместе с экспертом отправляемся в один из магазинов. Самый простой способ оценить качество — на ощупь. Материал из которого сделана эта блузка, совсем не тот, что указан на этикетке.

Стоимость школьной формы зависит от качества изделия и от производителя. Например цена на юбку для девочки варьируется от 600 до 4000 рублей. Примерно столько же стоят брюки для мальчика, их цена начинается с 850 и доходит до 4000. Одеть в школу маленького мужчину стоит немного меньше. Только мужские туфли обойдутся родителям плюс-минус в 3800 рублей.

Рекомендуемый вес ранца старшеклассника — не больше одного килограмма, а вес портфеля учеников начальной школы и вовсе не должен превышать 700 граммов.

«Этот рюкзак для ученика средней школы весит 800 граммов. Приятный на ощупь, сделан из не легковоспламеняемового материала, а также на нем есть светоотражающие элементы, которые обеспечивают безопасное передвижение ребенка в темное время суток», — рассказывает корреспондент.

Требования касаются, прежде всего, производителей и направлены они на повышение качества и безопасности товаров для детей. Но носят ГОСТы рекомендательный характер.

«Рекомендательный характер — это исключительно вводная часть вот этих вот всех будущих ограничений. Наверняка такие точно появятся. И там все это будет учтено, как в советское время. Определенные стандарты, размеры, цвета, крой, материал, износостойкость, много-много всего», — считает маркетолог Денис Федоренко.

Из-за большой нагрузки на детей министерство просвещения с первого сентября вводит максимально допустимые часы занятий. Для первоклассников — это от 20 до 21 часа в неделю. Для учеников вторых классов — от 23 до 26 часов. Таким же он останется в третьем и четвертом классах.

«Это все сделано не просто так, а для того, чтобы действительно ребенок мог более полноценно усваивать материалы, чтобы ему это было интересно, чтобы он все-таки был в процессе, а не в моменте. Перегрузка психоэмоционального состояния, она приводит, повторюсь, ко многим последствиям», — отметила педиатр Александра Ковалевская.

Изменения коснулись и времени на выполнения домашнего задания. Так, суммарный объем «домашки» для первоклассников по всем предметам не должен превышать: один час, полтора часа — для учеников второго и третьего классов, у четвероклассников должно уходить на домашнее задание не более двух часов.

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