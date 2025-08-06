Автоперевозчики требуют проверить незаконные глушилки на дорогах

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 4 0

Устройства также мешают экстренным службам оперативно реагировать.

Автоперевозчики требуют проверить незаконные глушилки на дорогах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки генераторов радиопомех вдоль дорог. Об этом говорится в заявлении, с которым ознакомились «Известия».

Перевозчики указывают, что такие устройства, часто устанавливаемые без разрешений владельцами автозаправочных станций, нефтебаз и логистических центров, создают помехи для спутниковой навигации и связи. По словам президента «Грузавтотранса» Владимира Матягина, в результате у водителей теряется GPS-сигнал, а автоматическая система взимания платы за проезд по федеральным дорогам ошибочно считает, что приборы контроля отключены умышленно, что приводит к штрафам.

Директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков отметил, что из-за глушилок страдают не только водители, но и местные жители рядом с такими источниками помех, поскольку теряется связь, что мешает экстренным службам оперативно реагировать.

В Роскомнадзоре подтвердили факт мониторинга радиочастотного спектра и сообщили, что ведут регистрацию случаев незаконной установки таких устройств и принимают меры в рамках административного законодательства.

Ассоциация просит определить проблемные участки, обследовать зоны сбоев и принять меры для устранения нарушений, чтобы избежать необоснованных штрафов и обеспечить безопасность на дорогах. Подобные жалобы от транспортных компаний уже ранее поступали в Минтранс.

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