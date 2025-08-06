«Большая честь»: Султан Ибрагим рассказал Путину о давней мечте

Товарооборот между Россией и Малайзией стремительно вырос за последние полгода. Сразу плюс 40%. О сотрудничестве двух стран сегодня говорили в Кремле.

В Москву с государственным визитом приехал Верховный правитель государства — Султан Ибрагим. Эту поездку уже назвали исторической. Впервые за время дипотношений, а это почти 60 лет, король Малайзии приезжает в Россию. Владимир Путин в свою очередь поделился впечатлениями от поездки в Куала-Лумпур. О точках соприкосновения двух стран расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Верховный правитель Малайзии шел по Георгиевскому залу, и все обратили внимание на руки: он пальцами словно выбирал, по какой из красных дорожек лучше идти. А потом без переводчика президент России и Султан Ибрагим говорили о чем-то рядом с флагами.

Представление делегаций в Георгиевском зале, в самом большом зале Кремля. Его еще называют храмом славы русского оружия. Именно здесь, как правило, начинаются встречи президента с мировыми лидерами.

Верховный правитель в Малайзии носит титул «Янг ди-Пертуан Агонг» — «тот, кто создан верховным господином», это в переводе. Избирается из наследных монархов девяти штатов по принципу ротации. Султан Ибрагим занимает трон с 2024 года. В Россию прилетел еще накануне, на самолете золотистого цвета. Чемоданы у делегации — в тех же оттенках.

Переговоры в узком составе — уже в Зеленой гостиной. Малайзия сейчас один из ключевых игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2025-м председательствуете в АСЕАН. А с прошлого года страна еще и партнер БРИКС. Точек соприкосновения очень много.

В начале разговора Владимир Путин попросил султана надеть наушник. И удостоверился, что перевод идет.

«Мы дорожим дружественными отношениями с вашей страной. Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения. И хорошо налажен политический диалог. Мы общаемся на уровне правительств, парламентарии между собой в постоянном контакте. Растет товарооборот, причем растет очень хорошими темпами. Хотел бы отметить, что за январь–май этого года рост товарооборота у нас составил более 40%, и, на мой взгляд, это очень хороший показатель», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

И уже в Зеленой гостиной стало известно, о чем же лидеры говорили без переводчика по пути сюда: о прекрасном.

«Хотел бы обратить внимание на то, я сейчас только что сказал, пока мы шли сюда, в этот зал, что я трижды посещал Малайзию, и у меня самые добрые впечатления и воспоминания от посещения вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна», — отметил российский лидер.

Любопытно, что Султан Ибрагим известен как раз как популяризатор пейзажей Малайзии — он заядлый байкер. Придумал даже мотоциклетный тур по родному штату. Сам гоняет на Harley.

Вступительное слово произносит по-английски, хотя официальный язык в Малайзии — малайский. Оказывается, об этой встрече он мечтал.

«Для меня большая честь встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично увидеться с вами. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами. Вы провели вашу страну через сложные времена», — заявил Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим.

Отношения с Малайзией сейчас на пике. Россия везет в Куала-Лумпур продукты химпрома, металлы, продовольствие. В Москву идут машины и оборудование, сельхозтовары.

«Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять. Как говорят у вас, дружба гораздо важнее денег. Я уверен, что именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами, чтобы они получали от этого пользу», — отметил Султан Ибрагим.

«Мы благодарны вам, Ваше Величество, за то, что Малайзия поддерживает не только двусторонние отношения с Россией, но и способствует развитию наших контактов со всеми странами региона. Мы, безусловно, поддержали желание Куала-Лумпура стать государством-партнером БРИКС. И считаю, что это знаковое событие, которое пойдет на пользу и нашим двусторонним отношениям, и развитию самого объединения», — заключил Владимир Путин.

Кроме Москвы, в планах султана посетить и Казань.

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