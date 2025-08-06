В Адлере задержали двух женщин, причастных к отравлению туристов чачей

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Ранее сообщалось о трех смертях из-за употребления суррогата алкоголя.

Фото, видео: Telegram/ Ирина Волк /IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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В Краснодарском крае задержали двух местных жительниц, которые подозреваются в причастности к отравлению туристов суррогатом чачи. Об этом сообщили в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

«Предварительно установлено, что задержанные на территории местного рынка „Казачий“ занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о том, что в Адлере после употребления чачи пострадало несколько человек, которые были доставлены с признаками отравления в медучреждения. В результате трое из них умерли. Однако точное количество жертв уточняется.

«По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — отмечается в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье, касающейся производства, хранения, перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух или более лиц. По ней предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до десяти лет.

Кроме этого, сотрудниками полиции и Росгвардии на территории рынка «Казачий» проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование алкогольная продукция. Сейчас устанавливаются производитель опасной для жизни чачи и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семейная пара погибла после употребления поддельного алкоголя.

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Смертельная чача: семейная пара погибла после употребления поддельного алкоголя

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