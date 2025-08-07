Вулкану Ключевской на Камчатке присвоили «красный» код авиационной опасности

Дарья Неяскина
Дарья Неяскина

Его повышенная активность представляет угрозу как для местных, так и для международных авиарейсов.

Камчатка: вулкану Ключевской присвоили наивысший уровень авиационной опасности

Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

Вулкан Ключевской, расположенный на Камчатке, переведен в режим «красного» кода авиационной опасности. Об этом сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Текущий уровень активности вулкана создает серьезные риски для воздушного движения, как для внутреннего, так и для международного.

Зафиксировано, что высота выброса пепла достигла 9,5 километров. Облако протянулось на 141 километр, охватывая восточное и юго-восточное направления.

На прошлой неделе на Камчатке произошло сильное землетрясение. После мощных толчков, которые по-прежнему продолжаются, проснулись семь вулканов. Такого массового пробуждения не наблюдалось с XVIII века. До начала подземных колебаний часть из них находились в покое. Самый активный — Ключевской. Еще один проснувшийся вулкан, который не подавал никаких признаков на протяжении нескольких сотен лет, вулкан Крашенинникова, также выбросил огромный столб пепла на высоту шесть километров. По словам ученых, такое событие можно назвать парадом вулканических извержений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что часть Камчатки сместилась на два метра.

