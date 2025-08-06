Тектонический сдвиг: куда «уехал» юг Камчатки?

Многочисленные извержения вулканов привлекают туристов.

Из-за извержения вулкана на Камчатке разрушена дамба. Плавление льда приводит к тому, что на склонах высвобождаются огромные массы воды.

Все это следствие сильнейшего землетрясения и серии афтершоков. Более того, сейсмическая активность уже привела к тому, что часть Камчатки физически сместилась на два метра. Каких сюрпризов теперь ждать от природы — выяснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Посмотрите, как близко Россия разместила свою страну к американским базам — так шутили раньше. Теперь не до шуток. Наш восточный форпост, полуостров Камчатка, перешел в ползучее наступление.

Траектория удара — юго-восток, продвижение — два метра. Всю диспозицию раскрыли ученые местного филиала геофизической службы РАН.

«Она все время двигается, потому что все литосферные плиты продолжают двигаться. Камчатка расположена на Североамериканской плите так называемой, она тоже двигается, ее подталкивает океаническая плита. Потом вот она отыгрывает немножко, потом опять», — заявил директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Геофизическая борьба от геополитической отличается несильно. Остановить невозможно. И иногда противоречия становятся неразрешимыми.

На линии фронта Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит предупредительный залп раздался 30 июля.

Вслед за этим — артподготовка. Землетрясение пробудило шесть камчатских вулканов. Так много сразу не извергалось больше десяти лет.

Ключевской, Безымянный, Камбальный, Карымский — все обладают внушительной огневой мощью. А вот вулкан Крашенинникова молчал почти полтысячи лет. Теперь выбросил столб пепла на высоту шесть километров.

Ученые предупреждают: самый опасный вулкан — Авачинский. Во-первых, он рядом с Петропавловском-Камчатским, а во-вторых, накопил стратегический запас лавы.

«Когда вулкан будет извергаться в следующий раз, вот эта вот пробка лавовая, которая сейчас в нем есть, она вылетит наружу, раздробится на множество частей и полетит. В какую сторону она полетит, никто не знает», — подчеркнул научный сотрудник Института тектоники и геофизики ДВО РАН Константин Рябинкин.

Извержения вулканов не отпугивают туристов, вероятно, напротив, даже привлекают. Хотя уже сейчас начала закипать и Мутновская сопка — верный знак, что глобальные тектонические процессы и не думают останавливаться.

«Туристические маршруты Камчатки очень непредсказуемые. К примеру, сейчас мы передвигаемся по сухому руслу реки, но в любой момент может пойти дождь, и мы рискуем не вернуться назад. То же самое с землетрясением. Толчки постоянно повторяются и могут застать туристов прямо на маршруте», — отметил Хайдаров.

Съемочная группа «Известий» отправилась проверить, куда на самом деле уезжает юг Камчатки. Ведь это уже вопрос геостратегический. Если наш полуостров сближается с Курилами, тревогу может забить Токио. Или мы, наоборот, движемся к дружескому сближению с США?

«Все время, пока наша планета живая, подвижная, идет субдукция — погружение одной плиты под другую. Поэтому каждый год Камчатка смещается — обычно на миллиметры или первые сантиметры, и это практически бесконечное движение с точки зрения человеческой жизни», — рассказала старший научный сотрудник геологического факультета МГУ Виолетта Шанина.

Для многих ключевым здесь будет территориальный вопрос. Если Россия подвинулась на два метра, то что она приобрела? Морские границы, как известно, определяются по континентальному шельфу. А значит, возможно, придется и его заново измерять. Впрочем, по поводу границ все уже давно было сказано.

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