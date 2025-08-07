«Привезла этот яд»: две сестры погибли из-за кустарно изготовленной чачи

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Две сестры погибли из-за кустарно изготовленной чачи

«Привезла этот яд»: две сестры погибли из-за кустарной чачи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Врачи ошибочно приняли отравление за паническую атаку и гипертонию.

Две сестры из города Коркино Челябинской области умерли после употребления подпольно изготовленной чачи. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на родственников погибших.

«Умерли две сестры. Одна из них ездила отдыхать в Сочи, оттуда привезла этот яд. Первая выпила немного и поехала в гости, там ей и стало плохо, около 11 вечера она почувствовала недомогания, приехала „скорая“ и сказала, что это просто паническая атака. Состояние было невменяемым, у нее болела голова, были яркие вспышки в глазах, судороги. „Скорая“ уехала, под утро сестра умерла», — уточнила родственница жертв.

Вторая погибшая, по словам близких, почувствовала недомогание на следующий день, когда была на работе. Она тоже вызвала медиков. Они ей померили артериальное давление, показатели которого оказались повышенными. Ей поставили укол и уехали.

Но состояние женщины не улучшилось, поэтому она отправилась в больницу самостоятельно. Там впала в кому. У нее начали отказывать внутренние органы. В два часа ночи сердце второй сестры остановилось.

Женщинам было 35 и 37 лет.

Бутылка с чачей изъята, сейчас проводятся экспертизы ее содержимого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Адлере задержали двух женщин, причастных к отравлению туристов чачей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

