«Молодая гвардия» передала гуманитарную помощь жителям Кураховки и Ильинки в ДНР

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

В населенных пунктах отсутствуют свет и водоснабжение, поэтому приоритетом остаются продукты, питьевая вода, медикаменты и топливо для генераторов.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Активисты «Молодой гвардии Единой России» передали гуманитарную помощь жителям двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Кураховки и Ильинки. Об этом рассказал побывавший на месте событий корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

По словам журналиста, после освобождения региона и его вхождения в состав РФ в Кураховке продолжают жить люди — на данный момент примерно 200 человек. В поселке работают несколько магазинов, и имеющейся провизии недостаточно.

Жители населенного пункта нуждаются в гуманитарных поставках. Помимо прочих проблем, у них нет света и водоснабжения. Поэтому продукты и питьевая вода — первые пункты в списке потребностей. Чем дальше населенный пункт, тем сложнее приходится местным, поддержки приходится дожидаться дольше.

«Сегодня находимся в Кураховском муниципальном округе. В само Курахово идет много гумпомощи, но до окрестных небольших поселений она не доезжает. А в таких селах находится много мирных жителей, в основном пенсионеров», — рассказал руководитель «Молодой гвардии» в ДНР Сергей Добровольский.

Кроме продовольствия и воды людям нужны медикаменты, топливо для генераторов и бочки для хранения больших объемов воды. Большинство жителей Кураховки бежали, спасаясь от боевых действий. Те, что остались, стараются поддерживать друг друга, при этом им самим требуется помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве собирают учебные принадлежности для детей из новых регионов России. Пункты приема гуманитарной помощи открыты во всех округах города до 30 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

