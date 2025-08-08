Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»*

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Информация об артистке занесена в октябре 2023 года.

Анну Асти внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российская исполнительница украинского происхождения Анна Асти (Настоящая фамилия Дзюба. — Прим. ред.) попала в базу данных украинского экстримистского сайта «Миротворец»*. Согласно размещенной на портале информации, имя артистки фигурирует в списках с октября 2023 года. Об этом сообщается в материале ТАСС. Отмечается, что причиной могло стать получение гражданства РФ в том же году.

Анна Дзюба родилась в городе Черкассы, где окончила школу. Она получила юридическое образование, а в 2010 году познакомилась с продюсером Артемом Умрихиным, создавшим проект Artik & Asti. Группа начала работать на звукозаписывающей студии в Киеве. В 2013-м после выпуска дебютного альбома «#РайОдинНаДвоих»дуэт перебрался в Москву.

Ранее, писал 5-tv.ru, народного артиста России Олега Газманова объявили в розыск на Украине.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.

