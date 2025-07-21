Музыканту заочно избрали меру наказания в виде заключения под стражу.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста России Олега Газманова в розыск. Певцу и исполнителю хита «Русский мир» были выдвинуты обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Правоохранительные органы Незалежной уже избрали Газманову меру наказания в виде заключения под стражу.

К слову, российский музыкант давно признан на Украине персоной нон грата, ведь он десять лет числится в базе данных экстремистского сайта «Миротворец»*.

Пару дней назад СБУ также объявила в розыск другого народного артиста РФ — Николая Баскова. Его тоже обвиняют якобы в том, что он «посягал» на территориальную целостность Украины. Кстати, в прошлом году лидер киевского режима Владимир Зеленский лишил Баскова всех государственных наград, которые ему ранее вручали предыдущие президенты Незалежной.

Еще на Украине в розыск объявлен российский телеведущий Борис Корчевников. Журналиста тоже обвиняют «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.