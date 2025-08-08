В кратчайшие сроки: Патрушев поручил завершить разработку водной стратегии

Эфирная новость 27 0

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

За последние годы водой были обеспечены более 2,5 миллиона россиян.

Разработку новой водной стратегии в России необходимо завершить в кратчайший срок. Такое поручение дал Дмитрий Патрушев во время заседания Коллегии Федерального агентства водных ресурсов.

По словам вице-премьера, это должна быть понятная инструкция для управления всем комплексом на федеральном и региональном уровнях. Отдельно он остановился на строительстве гидросооружений.

«За последние годы введено пять крупных объектов, что позволило обеспечить с водой более 2,5 миллиона человек. До 20230 года ожидается реализация еще 90 различных проектов, на которые Правительство планирует выделить порядка 65 миллиардов рублей. Некоторые из них уже стартовали, в частности строится Красногорской гидроузел в Омской области и Елизаветинское водохранилище в Луганской Народной Республике», — рассказал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев заявил, что во время половодья в этом году серьезных подтоплений не было. Правительство выделило больше шести миллиардов рублей, которые пошли на укрепление береговых линий и расчистку рек. Вице-премьер обратил внимание на необходимость своевременного ввода в эксплуатацию дамб в ряде регионов — например, в Хабаровском крае.

