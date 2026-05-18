Единая Россия подвела итоги выполнения народной программы в трех округах Подмосковья

Александра Якимчук

За годы работы в 122-м избирательном округе благоустроили набережные и скейт-парки.

Партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы. Есть результат» построила в Ленинском городском округе школ на десять тысяч мест.

Партия подвела итоги пятилетней работы программы в 122-м избирательном округе. За эти годы были благоустроены несколько общественных пространств, в том числе скверы, набережные и скейт-парки. Кроме того, возведено почти четыре тысячи квадратных метров жилья и 22 детских сада.

«В Ленинском городском округе мы с командой по поручению губернатора работаем уже почти два с половиной года. И за это время в Ленинском мы построили большое количество школ. Это одна из самых животрепещущих тем для нашего городского округа <…> Большая востребованность по школам, поэтому более чем на десять тысяч человек за эти два с половиной года построено школьных зданий», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В Люберцах в рамках этой же программы построили 12 школ, 13 детских садов, обновили 92 дворовые территории и благоустроили 20 парков и скверов.

Депутат Госдумы Роман Терюшков подчеркнул, что партия «Единая Россия» руководствуется не только предстоящими выборами, а задумывается над тем, что будет со страной в будущем: через года и десятилетия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что партия «Единая Россия» подвела итоги выдвижения кандидатов на предварительное голосование. Свои кандидатуры выдвинули более 20 тысяч человек.

