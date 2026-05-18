Дачникам могут снизить плату за электричество: как сэкономить на тарифах

Aif.ru: российские дачники могут снизить плату за электричество

Российские дачники и огородники могут начать платить за электричество меньше. Власти обсуждают введение специального пониженного тарифа для владельцев участков в СНТ, а часть садоводов уже имеет право на скидку до 30%. Об этом сообщило aif.ru.

В правительстве прорабатывают инициативу о введении отдельного льготного тарифа на электроэнергию для граждан, занимающихся садоводством и огородничеством.

Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. Согласно документу, для владельцев участков в СНТ могут применять специальный понижающий коэффициент — от 0,7 до одного — при оплате электроэнергии.

Кто сможет платить меньше

Речь идет о гражданах, которые заключили договор энергоснабжения для собственных нужд напрямую с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой компанией.

При этом новый тариф планируют применять независимо от того, где именно находится дачный участок.

Как дачники экономят уже сейчас

Часть владельцев дач уже может пользоваться так называемым сельским тарифом. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких условий.

Как пояснила кадастровый инженер Александра Кортышева, льгота зависит не от статуса СНТ, а от характеристик конкретного дома.

По словам эксперта, должны выполняться два основных требования:

дом должен быть зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости

в адресе объекта должен присутствовать сельский населенный пункт — например, село, деревня, поселок или станица.

Если в документах указан только статус СНТ без привязки к населенному пункту, льготный тариф получить не удастся.

Как оформить льготный тариф

Эксперт советует сначала заказать свежую выписку из ЕГРН и проверить статус дома и адрес объекта.

Если дом зарегистрирован как садовый, владельцу потребуется обратиться в местную администрацию и перевести его в жилой фонд. Для этого понадобится техническое заключение о пригодности дома для круглогодичного проживания.

Также может потребоваться официальное присвоение адреса, если СНТ находится в границах населенного пункта.

После этого дачнику нужно:

получить справки в правлении СНТ;

подготовить документы собственника;

передать заявление в энергосбытовую компанию.

Срок рассмотрения заявления обычно составляет до 30 рабочих дней.

Сколько можно сэкономить

По словам Кортышевой, сельский тариф позволяет снизить расходы на электроэнергию примерно на 25–30% по сравнению с обычной ставкой.

Эксперт отметила, что отказать в предоставлении льготы могут только при несоответствии установленным требованиям.

Если все условия соблюдены, но скидку все равно не предоставляют, специалист порекомендовала обращаться с жалобой в региональный комитет по тарифам, управление Федеральной антимонопольной службы или прокуратуру.

