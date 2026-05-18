Карма? Бывший парень Дианы Шурыгиной написал на нее заявление в полицию

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 64 0

Молодой человек обвиняет скандальную «звезду» в воровстве.

Как живет Диана Шурыгина — новости за 2026 год

Фото: Instagram*/gusevsvyatoslav

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший парень Дианы Шурыгиной написал на нее заявление в полицию за воровство

Экс-возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной, которая прославилась в 2016 году после скандала с изнасилованием, написал на нее заявление в полицию. Об этом сообщило издание Super.ru.

По данным новостного портала, предприниматель Святослав Гусев обвиняет Диану Шурыгину в воровстве. По словам молодого человека, девушка вынесла из его квартиры дорогостоящую технику, включая ноутбук и игровую приставку. Кроме того, из сейфа, как утверждает Гусев, исчез 1, 1 миллиона рублей.

«На момент кражи я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил пропажу вещей», — сказал бизнесмен, уточнив, что доступ к квартире, из которой пропали ценные вещи, был только у Шурыгиной и ее помощницы.

Предприниматель уже написал заявление в полицию. Идет следствие. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства пропажи вещей. Следов взлома квартиры обнаружено не было, записи с камер видеонаблюдения в подъезде не сохранились, уточнил мужчина.

Гусев не сомневается: вещи из квартиры вынесла именно Диана. Однако, по его словам, доказать ее виновность будет непросто. На вопрос, зачем Шурыгина так поступила, бизнесмен намекнул на злоупотребление запрещенными веществами с ее стороны.

Ранее Диана Шурыгина рассказала, чем она зарабатывает на жизнь. По словам девушки, она старается проживать каждый день по максимуму.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
Счет идет на недели: мир рискует остаться без нефти
17:38
Умер художник театра и кино Юрий Устинов
17:30
Пролезли под забором и исчезли: в Чехове ищут сбежавших из сада детей
17:28
«Россети» принимают участие в ЦИПР
17:26
У лидера «Дюны» Виктора Рыбина родилась внучка
17:20
Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о многополярном мире

Сейчас читают

«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Чудак, самоучка и отец космонавтики: изобретения Константина Циолковского

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео