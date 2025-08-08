Путин сообщил Си Цзиньпину о результатах встречи с Уиткоффом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Телефонный разговор с председателем КНР стал одним из череды международных контактов президента России за последние дни.

Путин сообщил Си Цзиньпину об итогах встречи с Уиткоффом

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

О результатах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российский лидер Владимир Путин рассказал председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину во время телефонного разговора. Об этом заявили на сайте Кремля.

«Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе», — говорится в публикации.

Кроме того, в ходе разговора обсуждалась международная и двусторонняя повестки, включая предстоящий визит Путина в Китай на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. А также посещение российским президентом саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Разговор с Си Цзиньпином стал одним из череды международных контактов Путина за последние дни. Президент РФ уже переговорил с белорусским лидером Александром Лукашенко, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой также в формате телефонного разговора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования кризиса на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

