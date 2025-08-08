Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования кризиса на Украине

Диана Кулманакова
Ранее белорусский лидер предложил формат переговоров в трехстороннем формате — с участием России, США и Незалежной, с возможной площадкой их проведения в Минске.

Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования кризиса на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр в ходе телефонного разговора обсудили действия для урегулирования конфликта на Украине. Белорусский лидер дал положительную оценку усилиям, которые предпринимаются для выхода из кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент Белоруссии <…> высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители Кремля, главы государств обсудили вчерашнюю встречу Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Российский лидер сделал акцент на итогах состоявшейся беседы, а также ввел в курс дела по российско-американским взаимоотношениям на данный момент.

Также Лукашенко уже заявлял о том, что предложил формат переговоров в трехстороннем формате — с участием России, США и Украины, с возможной площадкой в Минске.

По его мнению, Путин готов к переговорам и поиску мирных путей разрешения конфликта. Например, в форме воздушного перемирия, но одновременно на такие шаги должна пойти и Украина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лукашенко не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Об этом лидер Белоруссии заявил в интервью.

Путин и Лукашенко обсудили действия для урегулирования кризиса на Украине

