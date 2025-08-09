«Жалко девочку»: участница «Дома-2» Захарова отреагировала на смерть Малининой

Тело девушки без признаков жизни обнаружили пару дней назад в Нижнем Новгороде.

Экс-участница «Дома-2» Яна Захарова назвала Полину Малинину хорошей и милой девочкой с амбициями, но с трудной любовной историей. Об этом она сообщила в разговоре с журналистом Starhit.

О смерти 24-летней Полины Малининой стало известно пару дней назад. Ее тело было найдено в квартире в Нижнем Новгороде, где она жила последние годы. По предварительным данным, причина смерти — передозировка наркотическими веществами.

«На первый взгляд милая и симпатичная девочка со своими амбициями, со сложной любовной историей в прошлом. Я подумала, что она хорошая», — поделилась своими воспоминаниями о Малининой Захарова.

Яна уточнила, что близко с Полиной не общалась. На проекте она всегда поддерживала девушку, но та в итоге не оценила ее усилий. Из-за небольшого конфликта экс-участницы шоу так и не смогли стать подругами. После проекта Яна, по ее словам, не встречалась с Полиной. Кроме того, погибшая не очень активно вела свои соцсети. Хотя от общих друзей Захарова знала, что Малинина иногда приезжает в Москву.

Трагическую новость Яна узнала из социальных сетей. Затем она связалась с другими бывшими участниками проекта и обсудила то, как можно помочь семье Полины.

«Очень жалко девочку. Молодая и красивая, перспектив было бы много, если бы попала в руки хорошего парня», — подытожила Яна.

