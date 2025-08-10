Житель Саратовской области узнал об аномалии своего организма во время сеанса КТ

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 33 0

За десять лет практики врачи больницы увидели такое впервые.

Житель Саратовской области узнал об аномалии своего организма во время сеанса КТ

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аномалию организма пациента увидели специалисты больницы в Саратовской области при проведении КТ-обследования. Об этом рассказала пресс-служба ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница» в своем Telegram-канале.

«Во время процедуры был выявлен вариант анатомической нормы, когда все органы пациента располагаются зеркально: печень — слева, сердце — справа, имеется зеркальное отображение аорты и легких. Подобная анатомическая аномалия встречается крайне редко и является признаком „случайной находки“ при обследовании», — говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что сам пациент не знал о наличии у него такой уникальной аномалии, да и врачи больницы были удивлены не меньше — за десять лет практики они увидели такое впервые.

А в Москве запущен проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. Об этом сообщал 5-tv.ru. Четыре года назад на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина открылся первый столичный эндоскопический центр. Позже заработали еще три. В центрах проведено уже более 700 тысяч исследований и обнаружено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Дроны ВСУ атаковали Саратовскую область — возможны жертвы среди мирного населения
3:53
Житель Саратовской области узнал об аномалии своего организма во время сеанса КТ
3:33
Правительство РФ рассмотрит предложение ввести нулевую ставку по образовательным кредитам
3:10
Режиссера картины «Олдбой» Пак Чхан-ука исключили из гильдии сценаристов США
2:48
Европа перестает быть центром мира: политолог о символичности выбора места для встречи Путина и Трампа
2:18
Израильские военные вошли в провинцию Эль-Кунейтра в Сирии

Сейчас читают

«Всегда приходил с гвоздями»: Андрей Ургант вспомнил, каким соседом был Иван Краско
«Он сопровождал меня всю жизнь»: Владимир Бортко отреагировал на смерть Краско
Потрошитель и хирург — тонкая грань: охотники и жертвы черной трансплантологии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс