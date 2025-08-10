В очереди на Крымском мосту скопилось 1,6 тысячи автомобилей

Число автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, достигло 1,6 тысячи с обеих сторон переправы. Об этом 10 августа сообщили в Telegram-канале оперативного информационного центра по автомобильным дорогам.

По данным центра, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 1070 транспортных средств, время ожидания превышает три часа. Со стороны Керчи скопилось 575 автомобилей, здесь водителям приходится ждать около двух часов.

Ранее, 7 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали. Сообщение об этом было опубликовано в 02:08 мск, при этом водителей, находящихся на переправе, призывали сохранять спокойствие. Причины введенных ограничений в тот момент не уточнялись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 4 августа на Крымском мосту образовалась огромная пробка: более 4000 автомобилей стоят в очереди на ручной досмотр. Водителям рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании маршрута и по возможности отложить поездку через мост.

