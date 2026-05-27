Режиссер Ольга Френкель получила предложение руки и сердца на сцене

Лилия Килячкова
Трогательный момент произошел во время представления нового проекта режиссера «После Фишера. Инквизитор».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Режиссер-постановщик детективного сериала «После Фишера. Инквизитор» Ольга Френкель получила предложение руки и сердца прямо на премьере своей картины. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с премьеры ленты «После Фишера. Инквизитор» с Александром Петровым в главной роли.

Трогательный момент произошел, когда вся команда, работавшая над проектом, стояла на сцене. Возлюбленный Ольги Френкель встал на одно колено и задал тот самый вопрос, на который получил ответ «Да!». Зал взорвался аплодисментами.

Известно, что он оперуполномоченный, а зовут мужчину Александр Зарубов.

«После Фишера. Инквизитор» — третий сезон российского детективного триллера «Фишер». Он представляет собой криминальную драму с элементами психологического триллера, основанную на реальных событиях. В новом сезоне к касту присоединились Александр Петров, Юлия Снегирь, Полина Гухман и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский кинооператор, актер и режиссер клипов Максим Осадчий получил премию АПКиТ за операторскую работу в сериале «Фишер. Затмение». Производством проекта занималась «Студия 812» по заказу «НМГ Студии».

