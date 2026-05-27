Крым установил границу с Херсонской областью

Парламент Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом РИА Новости сообщил глава законодательного органа республики Владимир Константинов.

«Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России — Республикой Крым и Херсонской областью», — заявил он.

Документ ранее подписали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как следует из пояснительной записки, фактическая линия разграничения между регионами останется прежней, а споров по ее прохождению стороны не имеют. Соглашение требуется для внесения соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Республике Крым благодаря народной программе «Единая Россия» построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов.

