Крым установил границу с Херсонской областью

Лилия Килячкова
Фактические границы регионов при этом не изменятся.

Фото: © РИА Новости/ Константин Михальчевский

Парламент Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом РИА Новости сообщил глава законодательного органа республики Владимир Константинов.

«Депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами России — Республикой Крым и Херсонской областью», — заявил он.

Документ ранее подписали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как следует из пояснительной записки, фактическая линия разграничения между регионами останется прежней, а споров по ее прохождению стороны не имеют. Соглашение требуется для внесения соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Республике Крым благодаря народной программе «Единая Россия» построено и отремонтировано более 800 социально значимых объектов. Также наверстано отставание в социальной поддержке, инфраструктурном и экономическом развитии региона. Стало доступнее образование, обновлена система здравоохранения и улучшена городская среда.

