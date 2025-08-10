Один глаз больше другого: Дана Борисова показала лицо после пластики
Дана Борисова показала лицо после пластической операции
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Отеки и пока еще заметные следы хирургического вмешательства не мешают телеведущей посещать светские мероприятия.
Телеведущая Дана Борисова прошла через очередную пластическую операцию — ей сделали подтяжку нижней части лица. Знаменитость поделилась в соцсетях очередными свежими фото после процедуры.
На снимках заметен сильный отек, пока что один глаз больше другого, а рядом с ушами видны шрамы.
Дана Борисова после операции.
Дане Борисовой провели SMAS-лифтинг нижней трети лица и платизмопластику — подтяжку шеи с формированием четкого подбородочного угла. Сейчас телеведущая находится в периоде восстановления, поэтому говорить о конечном результате пока рано. Тем не менее она уже выразила удовлетворение работой пластического хирурга.
Несмотря на следы операции, Дана продолжает активно появляться на светских мероприятиях. Визажисты тщательно маскируют отеки и шрамы с помощью косметики, что помогает телеведущей сохранять уверенность на публике.
