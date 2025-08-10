Один глаз больше другого: Дана Борисова показала лицо после пластики

Отеки и пока еще заметные следы хирургического вмешательства не мешают телеведущей посещать светские мероприятия.

Телеведущая Дана Борисова прошла через очередную пластическую операцию — ей сделали подтяжку нижней части лица. Знаменитость поделилась в соцсетях очередными свежими фото после процедуры.

На снимках заметен сильный отек, пока что один глаз больше другого, а рядом с ушами видны шрамы.

Дана Борисова после операции. Instagram*/ danaborisova_official

Дане Борисовой провели SMAS-лифтинг нижней трети лица и платизмопластику — подтяжку шеи с формированием четкого подбородочного угла. Сейчас телеведущая находится в периоде восстановления, поэтому говорить о конечном результате пока рано. Тем не менее она уже выразила удовлетворение работой пластического хирурга.

Несмотря на следы операции, Дана продолжает активно появляться на светских мероприятиях. Визажисты тщательно маскируют отеки и шрамы с помощью косметики, что помогает телеведущей сохранять уверенность на публике.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ