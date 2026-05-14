«Алые паруса»: история главного выпускного России

Легендарный выпускной «Алые паруса», который ежегодно собирает миллионы зрителей, ведет свою историю с 1968 года. Праздник начинался как смелый эксперимент ленинградских педагогов и энтузиастов, а сейчас является брендом мирового уровня и одним из самых зрелищных событий планеты. С 2005 года Пятый канал обеспечивает прямую телевизионную трансляцию легендарного выпускного и много лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу в акватории Невы. История праздника в цифрах и фактах.

Рождение традиции: 1968 год

Единственный в Советском Союзе праздник для выпускников школ появился в Ленинграде. Местом его рождения стал Городской дворец пионеров им. Жданова (ныне — Дворец творчества юных). Именно там по распоряжению городского отдела народного образования было положено начало масштабному и яркому мероприятию. Это был первый общегородской праздник не только в Ленинграде, но и во всем СССР.

28 июня 1968 года он начался с торжественного шествия по Невскому проспекту от Дворца пионеров к площади Декабристов. Во главе колонны «плыл» установленный на машине парусник под алыми парусами. Театрализованная часть проходила в акватории Невы между Кировским (ныне Троицким) и Дворцовым мостами.

Символ праздника — яхта «Металлист» — была предоставлена Центральным яхт-клубом Ленинграда. Алые паруса сшили в мастерских на территории Петропавловской крепости. Там же подготовили костюмы для капитана Грея, старпома Пантена, матроса Летика, отца Ассоль — старого моряка Лонгрена — и даже бродячего оркестра. На борту яхты сияло название «Секрет».

Из воспоминаний выпускников 1968 года:

— Было очень холодно в ту ночь. И пришлось нам на нарядные платья надевать пальто. Тогда только-только появились плащи «Болонья», это было очень модно! Мы гуляли всю ночь, и вся набережная как будто превратилась в парк аттракционов…

— Свои «Алые паруса» запомнил на всю жизнь. Очень красивый парусник, рядом по Неве плыли кораблики, катера. Все это великолепие подсвечивали красными прожекторами…

Эволюция праздника: ключевые вехи

1969 год — праздник становится настоящим театрализованным представлением, для которого специально был написан сценарий. Водная часть длилась 30 минут. В ней были использованы плавучие сцены и катера-фонтаны. Закончился праздник в 2 часа ночи фейерверком, салютом и разведением мостов.

1970 год — символом праздника стала шхуна «Ленинград». Выпускникам вместе с пригласительными билетами выдавали гибкие грампластинки со «Школьным вальсом».

1971 год — по прогнозам городских властей на «Алые паруса» ожидалось более 40 тысяч человек. Чтобы избежать давки на набережных, праздник перенесли на Крестовский остров. Для выпускников пела Эдита Пьеха и играли «Поющие гитары». Главный парусник праздника вела девушка — курсантка штурманского факультета Государственного университета морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова.

1972 год — праздник прошел в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Выпускников было более 20 тысяч. Главные аллеи и набережные украсила символическая экспозиция, девизом которой могли бы стать слова В. Маяковского: «Все работы хороши — выбирай на вкус».

1973 год — особенностью праздника стало использование большого количества водных объектов во время шоу и масштабное убранство города. Эмблемы праздника украсили окна домов, магазинов, ветровые стекла автомобилей. Всюду были плакаты и транспаранты с добрыми напутствиями выпускникам. В акватории Невы прошла эскадра кораблей с 700 алыми стягами.

1974 год — лейтмотивом праздника стало юбилейное событие — 50 лет со дня присвоения комсомолу (ВЛКСМ) имени В. И. Ленина.

1975 год — праздничная ночь запомнилась сильнейшим ливнем, который не помешал 28 тысячам выпускников школ и ПТУ собраться на стадионе им. В. И. Ленина. Здесь вчерашние школьники дали торжественную клятву: «Мы будем достойны наших отцов».

1976 год — в водном представлении ставка сделана на визуальные эффекты — прожекторы и фейерверк.

1977 год — праздник прошел на стадионе им. В. И. Ленина. Лучшие представители учебных заведений города пронесли по гаревой дорожке стадиона знамена своих школ и училищ. Символом эстафеты славных дел ленинградцев стал факел, который был зажжен от мартеновской печи Кировского завода. Впервые праздник состоялся без корабля с алыми парусами.

1978 год — в концертном зале «Октябрьский» собралось 59 тысяч выпускников. В их честь зажглись факелы на Ростральных колоннах и Петропавловской крепости, из громкоговорителей на площадях — Пушкинской, Дворцовой и Декабристов — звучали слова поздравлений и добрых напутствий.

1979 год — праздничный вечер прошел в ДС «Юбилейный». Театрализованные представления в акватории были отменены.

Возрождение: 2005 год

Спустя четверть века праздник был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. 24 июня 2005 года выпускной прошел в формате мультимедийного шоу. Ключевым эпизодом стал 15-минутный проход «Штандарта» с алыми парусами. Корабль высвечивался внешними световыми прожекторами, а паруса освещались изнутри приборами заливного света, установленными на палубе. Пиротехническое шоу длилось 25 минут.

2006 год — «Россия — страна возможностей» — такой слоган выбрали школьники Петербурга для своего праздника. Движение корабля в акватории Невы было разбито на сектора с собственными виртуальными декорациями из пиротехники и света. Фрегат «Штандарт» двигался словно по Млечному пути, который создали с помощью пиротехнического эффекта «Magic Carpet», из-за чего возникало ощущение, что корабль парит над водой.

2007 год — «Алые паруса» установили свой первый рекорд — праздник посетило более 1 миллиона человек. На Дворцовой площади прошел спектакль-феерия. Музыку исполняла «летающая пианистка» — девушку и инструмент подвесили над площадью на тросах. В водно-пиротехническом шоу были использованы уникальный плавучий фонтан, лазерные прожекторы, музыка, водные мотоциклы и дельтапланы.

2008 год — впервые использован один из самых масштабных элементов пиротехнического действа — «огнепад» на Троицком мосту длиной 500 метров.

2009 год — на Дворцовой площади выступил уличный итальянский театр «Studio Festi».

2010 год — праздник посетило 3,5 миллиона человек.

2011 год — приглашения на выпускной впервые получили 48 старшеклассников из стран СНГ. Сцена на Дворцовой площади была выполнена в виде огромного паруса (почти 30 метров в высоту).

2012 год — на Дворцовой площади прошел флешмоб с участием 60 тысяч человек. Они исполнили танец под руководством режиссера-постановщика Кремлевского дворца. В 23:34 состоялся телемост между Дворцовой и Красной площадями. Музыкальное сопровождение для праздника написал Дмитрий Маликов.

2013 год — трансляцию «Алых парусов» в интернете посмотрели более чем в тридцати странах мира. Во время пиротехнического шоу было выпущено 23 тысячи одиночных зарядов.

2014 год — впервые приняли участие выпускники школ Крыма. Водно-пиротехническое шоу длилось 26 минут. Оно сопровождалось выступлением большого эстрадно-симфонического оркестра и хора под управлением дирижера Михайловского театра Алексея Ньяги.

2015 год — праздник начинается на час раньше — в 22:00 — из-за смещения так называемого «пика темноты» (в связи с отменой перехода на летнее время).

2016 год — «Алые паруса» вошли в число финалистов главной европейской премии событийного маркетинга — European Best Event Awards — в пяти номинациях: «Лучшее культурное событие», «Лучший социальный проект», «Лучшее торжественное событие», «Лучшее городское событие» и «Лучшее событие, ориентированное на клиента». Праздник победил в номинации «Лучшее городское событие» и занял 2 место в номинации «Лучшее культурное событие». В конкурсе участвовали 276 проектов из 22 стран.

2017 год — девиз праздника — «Будущее начинается сегодня». «Алые паруса» были признаны масштабным и ярким телевизионным событием 2017 года и получили российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ-2017.

2018 год — гостями праздника стали 80 тысяч выпускников из Петербурга и еще 33 субъектов Российской Федерации, а также из Армении, Молдовы, Эстонии, Киргизии, Сербии и Кипра.

2019 год — символом праздника стал бриг «Россия». Фейерверк состоял из 50 тысяч залпов и длился 21 минуту 42 секунды. Чудо алых парусов увидели 35 тысяч петербургских выпускников, более 6 тысяч лучших школьников из 35 регионов России, а также из других стран: Киргизии, Сербии, Молдовы, Армении, Южной Осетии. Появилась традиция — загадывать желание во время разворота брига.

2020 год — из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса праздник прошел в телевизионном формате. Для водно-пиротехнической части был выбран Финский залив. С этого года трансляцию водной феерии ведут и другие федеральные каналы.

2021 год — к алым парусам брига «Россия» добавили стяги белого и голубого цвета в честь 30-летия российского флага. В воздух было запущено 60 тысяч залпов салюта. «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии. Праздник завоевал четыре золотые награды и одну серебряную.

2022 год — охват аудитории праздника составил 20 миллионов человек. Изменился маршрут брига. Он прошел от Дворцового моста к Троицкому — впервые против течения. Для пиротехники использовали новую площадку — бетонные понтоны типа ПЖ-61М шириной 9 метров и массой 462 тонны каждый — всего 12 секций. Салютную часть, которая была изготовлена специально для «белого неба», дополнили 50 больших зенитных прожекторов.

2023 год — бриг «Россия» был украшен искрящимися леерами, а борта подсвечены в цветах российского триколора. На Троицком мосту зажглись две пятерки в честь юбилея праздника. Почетными гостями стали более 500 выпускников из городов Донецкой Народной Республики.

2024 год — бриг «Россия» прошел в акватории Невы в сопровождении дельфинов. Это были флайбордисты в светящихся костюмах. Пиротехническое оборудование было установлено не только на Троицком, но и на Дворцовом мосту. Впервые световую поддержку оказала телебашня Петербурга, которая подготовила специальное мультимедийное шоу. Салют длился более 23 минут.

2025 год — во время концертной части на Дворцовой площади были использованы подвижные экраны, гигантский реквизит, установлены бассейны и фонтаны. В водно-пиротехническом шоу применены специальные изделия, которые создали иллюзию стелющегося по воде ковра. С Троицкого моста дважды прогремела торжественная канонада из ракетных установок «Катюша». 200 зарядов «Комета» стали частью мизансцены «Победа». Еще 120 — завершением всего водно-пиротехнического шоу. Одна из «Катюш» — настоящий музейный экспонат времен войны. Алые паруса брига «Россия» украсила световая инсталляция, а весь корабль окружал ореол из светящихся лучей.

В этом году праздник выпускников пройдет 27 июня и вновь соберет миллионы зрителей у экранов.

