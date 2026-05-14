Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Главное

Переговоры двух лидеров состоялись в Пекине, где президент США пробудет с визитом три дня.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В честь встречи двух лидеров почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошел торжественным маршем, также выступил военный оркестр и был дан пушечный залп. Мероприятие транслировали на экранах в общественных местах.

Трамп и Си обсудили дальнейшее укрепление двусторонних связей США и Китая. В общей сложности переговоры продлились более двух часов.

Американский лидер пробудет с визитом в стране три дня.

Заявления Си

Встреча двух лидеровна фоне изменений в мировой политике привлекла внимание всего мира, заявил Си Цзиньпин. Также председатель Китайской Народной Республики отметил, что конфронтация между двумя странами нанесет им обеим взаимный ущерб. Китай и США должны быть партнерами, а не противниками.

«Я всегда считал, что между нашими странами гораздо больше общего, чем разногласий. Успех одной стороны становится возможностью для другой, а стабильные двусторонние отношения приносят пользу всему миру», — сказал Си.

Пекин надеется задать верный курс в отношениях с Вашингтоном, подчеркнул Си. Также политик предложил США преодолеть «ловушку Фукидида» (ситуацию, когда одна страна вытесняет другую на мировой арене — Прим. ред.) и выстроить новую парадигму отношений.

Заявления Трампа

По словам американского лидера, поездка в Пекин стала для него большой честью. Президент выразил надежду, что США и Китай ждет фантастическое будущее и пообещал, что будет вести бизнес с республикой на полностью взаимных началах.

Трамп подчеркнул, что прибыл в КНР в сопровождении 30 крупнейших предпринимателей всего мира. Также он отметил, что США и Китай всегда справлялись со сложностями вместе благодаря его хорошим отношениям с Си Цзиньпином. По мнению Трампа, в дальнейшем дипломатические связи между США и Китаем будут прочнее, чем когда-либо.

