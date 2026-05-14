Единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах
В Минпросвещения уже готовят тексты пособий по естественным наукам.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах. Сейчас они направлены на экспертизу в Российскую академию наук.
Обучаться по ним старшеклассники могут начать уже с 1-го сентября 2027 года; учащиеся начальной и основной школы — с 2028-го. Это первая за все постсоветское время единая линейка государственных учебников.
Также в Минпросвещения уже готовят тексты пособий по естественным наукам: математике, физике, информатике, химии и биологии.
Прежде сообщалось, что с 1 сентября российские школьники начнут изучать новую дисциплину. Внеурочный курс «Моя семья» будет подготовлен для учащихся с первого по четвертый классы. Курс будет внедрен как дополнительный урок, темы распределены примерно по одной в месяц.
Министерство просвещения официально включило в федеральный перечень учебно-методические пособия «Моя семья». Курс будет реализован как дополнительная образовательная программа. Решение о его введении принимают школы с учетом мнения родителей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
68%
Нашли ошибку?