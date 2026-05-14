Единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах

Единые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах. Сейчас они направлены на экспертизу в Российскую академию наук.

Обучаться по ним старшеклассники могут начать уже с 1-го сентября 2027 года; учащиеся начальной и основной школы — с 2028-го. Это первая за все постсоветское время единая линейка государственных учебников.

Также в Минпросвещения уже готовят тексты пособий по естественным наукам: математике, физике, информатике, химии и биологии.

Прежде сообщалось, что с 1 сентября российские школьники начнут изучать новую дисциплину. Внеурочный курс «Моя семья» будет подготовлен для учащихся с первого по четвертый классы. Курс будет внедрен как дополнительный урок, темы распределены примерно по одной в месяц.

Министерство просвещения официально включило в федеральный перечень учебно-методические пособия «Моя семья». Курс будет реализован как дополнительная образовательная программа. Решение о его введении принимают школы с учетом мнения родителей.

